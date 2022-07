Nobellokal wegen fehlender barrierefreier Toilette verurteilt

Ein Rollstuhlfahrer, der mit seiner Frau im Restaurant Plachutta in der Wiener Innenstadt zum Essen war, konnte mangels barrierefreier Ausführung dort nicht auf die Toilette. Der Burgenländer, dem vorher zugesichert worden war, es gebe kein Problem, klagte bei Gericht. Nun bekam er nach dem Behindertengleichstellungsgesetz rechtskräftig Schadenersatz zugesprochen. Der Kläger sagt, bei der Barrierefreiheit gebe es großen Nachholbedarf, obwohl die Zahl der 1,7 Millionen Menschen mit Beeinträchtigung in Österreich auch wegen der Alterung immer größer werde.

Hans-Jürgen Groß ist seit knapp 20 Jahren nach einem Unfall im häuslichen Bereich auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach anfangs schweren Jahren habe ihn das Skifahren wieder aufgerichtet, sagt der Burgenländer, der in Wien arbeitet. Ehrenamtlich engagiert er sich als geschäftsführender Präsident des Verbandes für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV) Burgenland. Ein geplantes Abendessen mit seiner Frau im Juli 2019 im bekannten Restaurant Plachutta in Wien führte dazu, dass es laut Groß das erste rechtskräftige Gerichtsurteil zum Thema barrierefreie Toiletten in Österreich ...