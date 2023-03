Noch hunderte Minibambini-Kinder am Montag ohne neuen Platz

Am Freitag ist dem Wiener Kindergarten-Betreiber "Minibambini" die Betriebsbewilligung entzogen und zwölf Standorte zugesperrt worden. Rund 250 der 800 betreuten Kinder sind vergangene Woche und am Wochenende an städtische und private Kindergärten weitervermittelt worden oder die Eltern erhielten ein für sie "zufriedenstellendes Angebot", hieß es von der MA 10 (Kindergärten). Somit waren am ersten Kindergartentag nach der Schließung noch hunderte Kinder ohne neuen Platz.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Alle zwölf Standorte wurden vergangenen Freitag geschlossen