Noch immer acht Prozent der Pkw-Insassen ohne Gurt unterwegs

Seit dem Jahr 1976 gilt in Österreich die Gurtenpflicht. Doch auch 45 Jahre nach der Einführung schnallt sich jeder 13. Pkw-Insasse immer noch nicht an. Das ergab eine Erhebung des ÖAMTC. Im Vorjahr wurden bei Verkehrsunfällen 146 Pkw-Insassen getötet - 27 Prozent davon waren ohne Gurt unterwegs. In den vergangenen fünf Jahren erlitten knapp ein Drittel der in einem Pkw verunfallten Personen, die nicht gesichert waren, schwere oder gar tödliche Verletzungen.

SN/APA/dpa/Rolf Vennenbernd Gurtpflicht gilt bereits seit 45 Jahren