NÖ Polizei bekommt vier neue Alpine Einsatzhunde

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich wird mit Ende der Woche vier neue Alpine Einsatzhunde in den Dienst stellen. Die Vierbeiner werden aktuell zusammen mit den Beamtinnen und Beamten der Diensthundeeinheit und der Alpinpolizei in Puchberg am Schneeberg ausgebildet. Am Dienstag machte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein Bild davon. "Es halten sich immer mehr Leute im Sommer in den Bergen auf. Wir machen darum auch mehr Hunde fit für das Gelände", sagte Karner.

Vierbeiner absolvieren Ausbildung in Puchberg am Schneeberg

Schon jetzt stehen in Niederösterreich 62 Polizeidiensthunde im Einsatz. Nach Abschluss der Ausbildung in Puchberg verfügen dann insgesamt sieben von ihnen über die "Skills" für Einsatz im Gelände. Die entsprechende Ausbildung dauere rund 40 Stunden verteilt auf fünf Tage, erklärte Hannes Erber, stellvertretender Ausbildungsleiter bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich, der APA. Zusammen mit der Alpinpolizei sollen die Tiere unter anderem bei der Suche nach vermissten, verunfallten oder verstorbenen Personen oder der Verfolgung von Straftätern im alpinen Gelände unterstützen, hieß es. "Das zeigt die vielfältige Palette an Aufgaben bei der Polizei", so Karner. In ganz Österreich verfüge die Polizei darum über rund 40 Alpine Einsatzhunde.

Das unterstrich auch der Leiter der Alpinpolizei in Niederösterreich, Michael Hochgerner, am Dienstag. "Wir haben pro Jahr rund 500 alpine Einsätze." Hochgerner appellierte in diesem Zusammenhang, bei Bergtouren auf die richtige Vorbereitung zu achten sowie das Wetter im Blick zu behalten.

Im Zuge der noch bis Freitag dauernden Ausbildung sollen die Vierbeiner zusammen mit ihren Hundeführerinnen und -führern unter anderem auf Abseilaktionen in luftigen Höhen oder Flüge in Helikoptern vorbereitet werden. Schließlich sei bereits der Lärm im Hubschrauber eine Umstellung für die Hunde, sagte Flugpolizei-Pilotin Regine Knoll am Rande einer Vorführung durch die Polizei in Puchberg.