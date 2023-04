NÖ: Zwei Menschen und sechs Katzen bei Hausbrand gerettet

Am Ostersonntag ist der Keller eines Wohnhauses in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) in Flammen gestanden. Die örtliche Feuerwehr rettete zwei Menschen und sechs Katzen und löschte den Brand. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im Keller entstanden und hatte Rauch verursacht, der sich anschließend im gesamten Haus ausbreitete. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude belüftet und behördlich gesperrt. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

BILD: SN/APA/FF PUCHBERG/UNBEKANNT Feuerwehreinsatz in Puchberg am Schneeberg