"Normale Matura? Das ist eine Verhöhnung"

Quarantäne, Krankenstände, Maske, Fernunterricht: Lehrer wie Schüler sind am Anschlag. An mündlicher Abschlussprüfung wird festgehalten.

Coronainfektionen stellen den Schulbetrieb vor enorme Herausforderungen. Seit Beginn des Sommersemesters sind viele Lehrer erkrankt oder in Quarantäne, geregelter Unterricht ist schwer möglich. Diese Ausnahmesituation macht Schülern zu schaffen, die kurz vor dem Abschluss stehen. "Von Normalität und normaler Matura zu sprechen ist eine Verhöhnung. Die Leute an der Basis pfeifen aus dem letzten Loch - speziell die Lehrer, und das spüren auch die Kinder", sagt Helmuth Schütz, Obmann des Elternverbandes für höhere Schulen in Salzburg.

In der ...