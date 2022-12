Novelle für Auto-Abnahme von Extrem-Rasern in Begutachtung

Extreme Raserei soll in Österreich künftig schärfer sanktioniert werden. Die entsprechenden Gesetzes-Novellen hat das Verkehrsministerium am Freitag in eine sechswöchige Begutachtung geschickt. Fahrzeuge von extremen Rasern sollen künftig beschlagnahmt und in weiterer Folge versteigert werden. Lenkern soll bei massiven Geschwindigkeitsübertretungen auch auf jeden Fall an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen werden.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Bei extremer Geschwindigkeitsüberschreitung ist das Auto künftig weg