Nur 5,3 Prozent Rücklaufquote bei Gurgeltests in NÖ

In Niederösterreich ist der anfängliche Ansturm auf die PCR-Gurgeltests, die in Spar-Märkten erhältlich sind, abgeflaut. Derzeit liegt die Rücklaufquote lediglich bei 5,3 Prozent. Das Land will das Angebot deshalb weiter ausbauen. So werden die Proben künftig dreimal täglich von den Abgabestandorten abgeholt. Außerdem können sie in 15 Spar-Express-Filialen auch an Sonn- und Feiertagen abgegeben werden, sagte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Sonntag.

Land NÖ will Angebot bei PCR-Gurgeltests weiter ausbauen