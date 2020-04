Nur ein Prozent der am Sonntag in Österreich durchgeführten Testungen auf das Coronavirus hat ein positives Ergebnis gebracht. Wie das Gesundheitsministerium vermeldete, sinken die Zahlen an Hospitalisierten und aktiv am Virus erkrankten Personen weiter. Weniger als 200 Menschen - 194 genau - befanden sich mit Stand Montagfrüh (9.30 Uhr) in intensivmedizinischer Betreuung.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Entwicklung ist laut Anschober ein großer Erfolg