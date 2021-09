Nur eine Coronainfektion nach Musikfestival Nova Rock Encore

Zwei Wochen nach dem Eintagesfestival Nova Rock Encore in Wiener Neustadt mit rund 15.000 Besucherinnen und Besuchern ziehen die Veranstalter Bilanz. Demnach gab es eine Coronainfektion, die laut Contact Tracing dem Musikevent zugerechnet werden kann. Zudem gab es zwei positive PCR-Tests im Vorfeld, weshalb diese Besucher am Festival nicht teilnehmen konnten, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Rund 15.000 Musikfans feierten in Wiener Neustadt.