Nur jeder Zweite macht regelmäßig mit seinen Kindern Sport

Die Menschen in Österreich betonen die Wichtigkeit von Sport ab dem Kindesalter, an der Umsetzung mangelt es aber. Das ist das Ergebnis einer IMAS-Umfrage im Auftrag des Fachhändlers Intersport, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. 94 Prozent bestätigen den Wert von Sport bereits in jungen Jahren, doch nur jeder Zweite bewegt sich häufig mit den Kindern. 18 Prozent der Österreicher sind Bewegungsmuffel, insgesamt sei aber ein leichter Trend zu mehr Sport ablesbar, hieß es.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Radfahren ist beliebt