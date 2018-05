Nur noch Biolebensmittel: Eine Studie erhitzt die Gemüter

Laut einer Forschergruppe könnte sich Österreich flächendeckend mit biologischer Nahrung versorgen. Doch nicht nur Kritiker orten zahlreiche Stolpersteine.

In der Theorie wäre es so einfach: Würden die Österreicher um zehn Prozent weniger Fleisch essen oder stattdessen 25 Prozent weniger Lebensmittel in den Mistkübel werfen, könnte das Land seine Bewohner flächendeckend mit biologischer Nahrung versorgen. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Studie des Zentrums für Globalen Wandel der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien und des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL), die am Mittwoch präsentiert wurde.