Nur noch ein Verdächtiger sitzt in Wettskandal in U-Haft

Im Zusammenhang mit dem Wettskandal in der Fußball-Regionalliga Ost befindet sich nur noch einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft. Dabei handelt es sich um einen Mann, der im Zuge der Ermittlungen im Vorjahr in Bulgarien geschnappt worden war und dann nach Österreich ausgeliefert wurde.

Zuletzt wurde ein früherer Torhüter des FC Neusiedl aus der U-Haft entlassen. Aus der Sicht seines Anwalts Paul Kessler sind die Ermittlungen weitgehend abgeschlossen. Sein Mandant habe ein Geständnis abgelegt und habe trotzdem 99 Tage in U-Haft verbringen müssen, so der Verteidiger. Nun arbeite sein Mandant als Kellner in Wien, die Fußballkarriere sei natürlich vorbei.

Die Ermittlungen laufen bei der Staatsanwaltschaft in Graz, denn die erste Anzeige in dem Fall bezog sich im Juli 2021 auf das Cup-Erstrundenspiel des GAK bei USV St. Anna am Aigen. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte, dass sogar ein Spiel in einer Fußballliga in Venezuela bei den Ermittlungen eine Rolle spiele. Es sei Teil einer Kombinationswette gewesen, sagte Behördensprecher Hansjörg Bacher. Gleichzeitig dementierte er, dass auch Schiedsrichter in die Affäre verwickelt seien.

Im Fall des Vaters eines anderen ehemaligen Neusiedl-Spielers überlegt die Staatsanwaltschaft eine Beschwerde gegen die Enthaftung. Insgesamt wird gegen 14 Beschuldigte ermittelt. Die Schadenssumme - in dem Fall Beträge, die Verdächtige für die mutmaßliche Spielmanipulation erhalten haben sollen - soll sich in dem Wettskandal auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen.