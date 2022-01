"Nutztier"-Intervention im MQ thematisiert Tierhaltung

Schlicht "Nutztier" nennt sich eine künstlerische Intervention, die ab Donnerstag im Haupthof des Wiener Museumsquartiers zu sehen ist. Damit will der Künstler und Designer Raffael Strasser die industrielle Tierhaltung thematisieren, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

SN/APA/Raffael Strasser/Raffael Str Raffael Strasser setzt auf Grafiken statt Schockbilder