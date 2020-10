Gewalt daheim: Wo fängt sie an? Gibt es Auswege? Es gibt Ursachen und es gibt Strategien, um den Opfern zu helfen - die meisten davon, aber nicht alle, sind weiblich. Ein SN-Gespräch mit Expertinnen des Gewaltschutzzentrums Salzburg - hören Sie ihnen zu.

Wuchtige Schläge gegen den Kopf und den Oberkörper mit einem Hammer seien es gewesen, die der 30-jährigen Frau ihr Leben gekostet hätten, sagt die Polizei. Die Frau starb Anfang Oktober 2020 in einer Wohnung in Wien-Favoriten. Seit Jahresbeginn gab es damit zu diesem Zeitpunkt 19 Tötungsdelikte an Frauen durch Männer in Österreich.

"Es beginnt oft langsam und unscheinbar"

"Frauenmord" - das ...