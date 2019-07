Obdachloser nach Raubmord in U-Haft

Ein 39-jähriger Deutscher, der seit Monaten auf öffentlichen Parkplätzen im Auto schlief, wird eines Frauenmordes in Amstetten verdächtigt. Die Polizei hat einen DNA-Abgleich und fand das Handy des Opfers bei ihm, aber er leugnet.

Der Stadtteil Greinsfurth in der Mostviertel-Stadt Amstetten war heuer schon Schauplatz zweier Frauenmorde. Am 8. Jänner wurde eine vierfache Mutter in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus durch Messerstiche so schwer verletzt, dass sie den Verletzungen im Krankenhaus erlag. Als Verdächtiger ...