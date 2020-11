Obdachloser zwei Mal innerhalb von 20 Stunden überfallen

Ein Obdachloser in Graz dürfte am Donnerstag zwei Mal innerhalb von 20 Stunden überfallen worden sein. Bereits in der Nacht auf Donnerstag sollen ihm zwei Männer mehrere Hundert Euro geraubt haben. Danach bekam er wegen des Überfalls von Passanten Gutscheine und Geld, aber dann sollen ihn am Abend zwei andere Männer überfallen haben. Sie fügten ihm auch eine Stichverletzung am Arm zu. Der 49-Jährige wurde im Spital behandelt, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

SN/APA (Webpic)/hex Der Mann musste ins Spital gebracht werden