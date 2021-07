Obdachlosigkeit und Psyche im Fokus von Corona-Fördermitteln

Das Sozialministerium hat rund 25 Millionen Euro zur Bewältigung von pandemiebedingten Armutslagen zur Verfügung gestellt. Eines der geförderten Projekte ist die Praxis Psychische Gesundheit im neunerhaus-Gesundheitszentrum für Obdachlose in Wien-Margareten. "Wohnungslosigkeit ist eine besonders schlimme Form der Armut", sagte Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch bei einem Besuch in der Einrichtung. "Betroffene sterben im Schnitt 20 Jahre früher", warnte er.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Mückstein besuchte neunerhaus-Gesundheitszentrum in Wien