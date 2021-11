Obduktion nach Hubschrauberabsturz in NÖ angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat nach dem Hubschrauberabsturz in der niederösterreichischen Statutarstadt die Obduktion des verstorbenen 50-jährigen Piloten angeordnet. Wie Behördensprecher Erich Habitzl am Dienstag auf Anfrage zudem mitteilte, dauerten die Ermittlungen von Flugunfallkommission und Landeskriminalamt weiter an. Ein Helikopter von Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner war am Sonntag beim Landeanflug auf den Flugplatz Wr. Neustadt Ost abgestürzt.

SN/APA/PRESSETEAM FF WR. NEUSTADT/P Für 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät