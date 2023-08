Obduktion nach Tod in Mödling in Polizeigewahrsam angeordnet

Nach dem Tod eines 32-Jährigen in Polizeigewahrsam in der Außenstelle Mödling des Landeskriminalamts Niederösterreich am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion angeordnet. Das Ergebnis sei nun abzuwarten, sagte Erich Habitzl, Sprecher der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Donnerstag auf Anfrage. Die Erhebungen in dem Fall werden vom Landeskriminalamt Burgenland geführt.

Laut Habitzl ist am Mittwochabend der Polizeibericht übermittelt worden. Dieser sei geprüft und dann die Obduktion verfügt worden.