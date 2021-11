Obduktionsergebnis zu Hubschrauberabsturz in NÖ liegt vor

Nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz vergangenen Sonntag in Wiener Neustadt liegt das Obduktionsergebnis vor. "Der Pilot ist an einem Polytrauma verstorben", sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf APA-Anfrage. Die Erhebungen zur Absturzursache dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werde nach Einlangen des Berichts von Flugunfallkommission und Landeskriminalamt über weitere Ermittlungsschritte entscheiden.

SN/APA/PRESSETEAM FF WR. NEUSTADT/P Haselsteiner-Hubschrauber war im Nebel abgestürzt