Oberösterreich führt wieder die Maskenpflicht ein

Im gesamten öffentlichen Raum - in Schulen, in der Gastronomie wie in Dienstleistungsbetrieben - gilt in Oberösterreich ab Donnerstag wieder die Maskenpflicht. Das gaben der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) am Dienstag bekannt.



Es ist das eingetreten, was viele prophezeit haben - dass nach Lockerungen der Maßnahmen wieder ein Anstieg an Coronainfektionen zu verzeichnen ist. Besonders betroffen ist das Bundesland Oberösterreich. 473 Personen sind aktuell infiziert. Der Reproduktionsfaktor liege im Land derzeit bei 2, das Ziel sei unter 1, sagte der Landeshauptmann am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Das ist in jedem Fall zu viel. Und nun wollen wir nicht tatenlos zusehen."



Ab kommenden Donnerstag gilt daher im Land Oberösterreich wieder das verpflichtende Tragen von Mund-Nasen-Schutz im gesamten öffentlichen Raum. Dazu zählen Einkaufszentren, sämtliche Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe. Auch bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sofern der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Ebenso betroffen ist die Gastronomie. Am Weg in die Gaststätte und zum Tisch ist die Maske nun auch wieder von den Gästen zu tragen. Am Tisch könne sie abgenommen werden, erklärte Stelzer. Die Eintragung mit Namen und Kontaktdaten beim Betreten der Gastronomiebetriebe wolle man nach dem Vorbild Bayerns forcieren. "So können wir die Infektionskette besser nachvollziehen", sagte Stelzer. Dies erfolge aber auf freiwilliger Basis.

Auch in Schulen und Kindergärten gilt ab Donnerstag wieder die Maskenpflicht. So müssen Schüler den Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude und beim Verlassen des Sitzplatzes tragen. Und Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Krabbelgruppe bringen, müssen wieder Maske tragen.



Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) sieht Risiken auch bei Reiserückkehrern. "Hier müssen wir genau hinschauen." Eine Großfamilie im Innviertel gehe auf Rückkehrern aus dem Balkan zurück - 24 Personen zählt dieses Cluster aktuell. Die Testkapazitäten sollen zudem ausgeweitet werden. 28 Teams seien im Einsatz, binnen 30 Minuten solle es künftig möglich sein, einen Test bei Verdachtsfällen abzunehmen, kündigte Haberlander an.



Die Überraschung über die steigenden Infektionszahlen sei begrenzt, sagte der Primar Bernd Lamprecht vom Kepler-Universitätsklinikum in Linz. Bereits im Juni war prognostiziert, dass nach den Lockerungen ein Anstieg zu verzeichnen sein werde. "Es ist ein Fahren auf Sicht", sagte der Mediziner. "Mund und Nase zu bedecken und dafür alles andere offen zu halten, ist ein Schritt, den wir wohl gerne hinnehmen." Masken würden eine gute Arbeit bei der Eindämmung des Virus leisten, stellte Lamprecht klar. Auch Landeshautpmann Stelzer betonte, dass dieser Schritt dazu beitrage, dass kein Lockdown mehr notwendig sein werde: "Damit unser Land größtmöglich offen bleiben kann, müssen wir Kompromisse in Kauf nehmen."

Bereits am Montag hatte das Land Oberösterreich weitere Schritte zur Eindämmung der Coronapandemie angedeutet. Seit Dienstag muss man in den Amtsgebäuden bereits verpflichtend Mund-Nasen-Schutz tragen. Grund sind die zuletzt stark steigenden Covid-19-Fallzahlen. Stelzer hatte zudem einen Assistenzeinsatz beim österreichischen Bundesheer angefordert, um das Kontaktpersonenmanagement weiter effektiv betreiben zu können. Obwohl der Ausbruch des Coronaclusters bei einer Freikirche bereits mehr als eine Woche zurückliegt, sinkt die Zahl der neu infizierten Personen nicht. 40 bis 50 Frauen und Männer erkranken im Land ob der Enns, vor allem im Zentralraum, pro Tag neu an Covid-19. In dem Zusammenhang seien bereits 173 Personen betroffen, wie Stelzer am Dienstag bekannt gab. Die Schließung von Schulen und Kindergärten und die Tatsache, dass die Behörden die Infektionsketten bisher lückenlos zurückverfolgen konnten, haben an dieser Entwicklung nichts geändert.

Ärztekammer pocht auf Maskenpflicht in Ordinationen

Auch bundesweit wird der Ruf nach Masken laut: So würden sich immer mehr Patienten weigern, den Mund-Nasen-Schutz beim Betreten von Arztpraxen zu tragen. Die Wiener Ärztekammer rät daher allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Patienten, die trotz Aufforderung keinen Mund-Nasen-Schutz im Ordinationsbereich tragen wollen, von der weiteren Behandlung auszuschließen und ihnen den Zutritt zur Ordination zu verweigern. Ausgenommen davon sollen nur Personen in einer lebensbedrohlichen Situation sein.

Durch die Verweigerung des Mund-Nasen-Schutzes würden sowohl andere im Wartebereich Befindliche als auch das Ordinationspersonal massiv gefährdet, stellte die Standesvertretung fest. "Wir sind sowohl gegenüber unseren Patientinnen und Patienten als auch unseren Mitarbeitern gegenüber verpflichtet, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Covid-Fallzahlen niedrig zu halten und damit eine mögliche zweite Welle zu verhindern", wurde Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres zitiert.

Lokale Infektionsherde: "Die nächsten Wochen sind entscheidend"

Österreichweit bezeichnet Simulationsexperte Niki Popper die nächsten Wochen als "entscheidend" für den weiteren Verlauf der Corona-Epidemie. Die große Frage sei, wie gut und schnell Testen, Tracing und Containment - also bei einem positiven Testergebnis die Isolierung des Umfelds in sehr kurzer Zeit - funktioniere. "Wenn wir die lokalen Wiederanstiege nicht in den Griff bekommen, ist es nicht unwahrscheinlich, schon im Sommer ein Problem mit steigenden Fallzahlen zu bekommen." Sorgen bereiten den Simulationsexperten von der Technischen Universität (TU) Wien lokale Herde wie in Salzburg oder Oberösterreich. Ein täglicher Anstieg an Neuinfektionen im knapp dreistelligen Bereich sei grundsätzlich nicht so drastisch zu sehen. Wenn das so bliebe, würde es beweisen, dass das Containment funktioniere. Es stelle sich nun aber "die Frage, ob sich das Wachstum weiter beschleunigt".

Superspreader: Ausbreitung kann gut abgestoppt werden

In ihren neuesten Simulationsmodellen haben sich die Wissenschafter dem Thema "Superspreader" - also einzelnen Personen, die eine große Zahl anderer Personen anstecken - gewidmet und positive Aspekte gesehen. "Der sogenannte Dispersionsfaktor ist bei Covid-19 laut aktuellen Studien niedrig. Das bedeutet, dass wenige Personen sehr viele anstecken. Die Modelle würden nun zeigen, dass das eigentlich ganz praktisch sei, weil Tracen und Containment bei Superspreadern sehr gut funktioniere. "Wenn man wirklich gutes Containment macht, kann die Ausbreitung in fast 90 Prozent der Simulationsdurchläufe abgestoppt werden", sagt Popper.

Abgesehen von den Clustern sehe man, dass die Leute mittlerweile viel mehr Kontakte im Freizeitbereich haben als noch vor einigen Wochen, als diese Kontakte noch um die Hälfte reduziert waren. "Da muss man etwas tun und schauen, dass Hygiene und Abstand wieder eingehalten werden und die Leute mittun", empfiehlt Popper. Es gebe mittlerweile besseres Wissen darüber, welche Maßnahmen wirken und weniger Schäden verursachen als andere. "Deshalb sollte man bereits klar festlegen, was passiert, wenn die Zahlen weiter steigen, also ob und wo wieder Maskenpflicht kommt, welche Veranstaltungen wieder ausgenommen werden usw., und es wäre gut, die Leute frühzeitig darüber zu informieren."

Quelle: APA