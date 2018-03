Oberösterreich: Mann bedroht Handydiebe mit dem Umbringen

Ein 40-jähriger Deutscher hat am Samstagvormittag in Lenzing im Bezirk Vöcklabruck mit einem Küchenmesser zwei Männer bedroht, die ihm kurz zuvor an einer Bushaltestelle das Handy gestohlen haben sollen. Bei dem darauffolgenden Handgemenge erlitt einer der Diebe eine leichte Schnittwunde am linken Daumen. Die beiden Männer behaupteten gegenüber der Polizei, das Mobiltelefon gefunden zu haben.

SN/APA (Webpic)/hex Alle drei Beteiligten wurden angezeigt