Oberösterreich: Mann erschießt seine kranke Frau und begeht Selbstmord

In Schörfling am Attersee im Bezirk Vöcklabruck hat am Mittwochvormittag ein 84-jähriger Mann seine schwerkranke 75-jährige Ehefrau mit zwei Kopfschüssen getötet. Die Tat fand im gemeinsamen Wohnhaus statt. Anschließend richtete er die Schusswaffe gegen sich selbst und beging Selbstmord. Unbestätigten Informationen zufolge soll der Pensionist vor kurzem selbst eine Krebsdiagnose erhalten haben.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Die Polizei schließt eine Beteiligung Dritter aus