Oberösterreich will bei Tempo 140 selbst messen

Nach Greenpeace kritisiert nun auch das oberösterreichische Umweltressort die Evaluierung des Tempo-140-Versuchs auf der Westautobahn durch die Asfinag. Die Experten des Landes würden "schwere Mängel" sehen, so Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne). So hätten etwa die Messstationen nicht den rechtlichen Vorgaben entsprochen. Er kündigte eigene Messungen an.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Die Experten sehen "schwere Mängel"