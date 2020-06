Oberösterreicher schlief im Auto - Wagen rollte in den Inn

Ein im Auto schlafender Fischer hat sich Dienstagfrüh noch rechtzeitig aus dem Wagen in Obernberg (Bezirk Ried) retten können, bevor dieser im Inn versank. Der 50-Jährige hatte bis Mitternacht geangelt und war dann im Pkw eingenickt. Aus ungeklärter Ursache rollte der Wagen in den Fluss. Der Mann wurde wach, konnte sich durch das Seitenfenster befreien und schwamm ans Ufer, so die Polizei.

An Land verständigte er einen Anrainer, der die Polizei rief. Als die Beamten am Inn eintrafen, war der Wagen bereits komplett untergegangen. Ein Alkotest bei dem Fischer ergab 1,44 Promille. Nachdem er keinen Führerschein besitzt, wird er bei der Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt. Die Feuerwehr suchte Dienstagvormittag noch nach dem versunkenen Auto. Quelle: APA