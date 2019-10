Oberösterreicherin starb nach Verkehrsunfall auf A1 in NÖ

Nach einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Melk am Sonntagnachmittag ist eine 79-jährige Oberösterreicherin am Abend im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Ihr 77-jähriger Lebensgefährte, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Für die Frau kam jede Hilfe zu spät