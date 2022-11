Oberösterreichischer Ex-Bürgermeister (ÖVP) muss sieben Jahre ins Gefängnis

Das Oberlandesgericht Linz wertete die Zahlung von 7000 Euro Schadenersatz an das Opfer als mildernd.

Das Urteil gegen einen ehemaligen Bürgermeister und ÖVP-Landtagsabgeordneten aus dem Bezirk Eferding in Oberösterreich wegen dreifacher Vergewaltigung ist rechtskräftig: Das Oberlandesgericht Linz reduzierte am Montag die vom Erstgericht in Wels verhängte Gefängnisstrafe von siebeneinhalb auf sieben Jahre. Der Politiker, der sich bis zuletzt nicht schuldig bekannte, sagte: "Ich verstehe das Urteil nicht, aber ich habe es verstanden." Noch am Sonntag hatten 150 Bürger für ihn demonstriert.

Die Staatsanwältin hatte eine noch höhere Haftstrafe gefordert. "Im Anlassfall wurde das Opfer zur Täterin gemacht", erklärte die Anklagevertreterin. Sie hielt nicht nur den langen Tatzeitraum für erschwerend, sondern vor allem, dass der 56-Jährige das besondere Vertrauens- und Autoritätsverhältnis zu seiner ehemaligen Amtsleiterin ausgenützt habe. Wie berichtet, soll der Verurteilte die Frau zwischen 2014 und 2016 immer wieder sexuell belästigt und drei Mal vergewaltigt haben. Als das Opfer die Übergriffe öffentlich machte, brachte zunächst der Politiker eine Zivilklage wegen Rufschädigung und Verleumdung ein. Das Blatt wendete sich erst gegen ihn, nachdem das Opfer ein Papiertaschentuch vorgelegt hatte, auf dem sich DNA-Spuren von beiden fanden, obwohl er stets jeden sexuellen Kontakt mit der Frau bestritten hatte.

Beschuldigte las nervös und zittrig von einem Zettel

Nervös und zittrig las der Beschuldigte im Saal 208 von einem vorbereiteten Zettel: "Ursprünglich wollte ich nichts mehr sagen und erhobenen Hauptes die Strafe entgegennehmen. Jeder Tag im Gefängnis wird einer zu viel sein, weil ich die Taten nicht begangen habe", sagte der 56-Jährige. Er beschwerte sich, dass er von den Medien zu "einem Sexmonster und typisch inkorrekten Politiker stilisiert" worden sei. Er sei nicht nur vorverurteilt, sondern intimste Details seien an die Öffentlichkeit gebracht worden - "das hat meine Familie und viele andere Menschen erschüttert". Er sei seit seinem 17. Lebensjahr bei mehreren Vereinen ehrenamtlich tätig gewesen, habe mit Kindern trainiert und mit Frauen zusammengearbeitet. Es gebe keinen einzigen Vorwurf, dass er sich jemals Frauen gegenüber respektlos verhalten habe. Am Ende sagte der Ex-Bürgermeister mit tränenerstickter Stimme: "Im Mai werden wir Oma und Opa. Und ich kann mein Enkerl nicht aufwachsen sehen."

An das Opfer hat der 56-Jährige mittlerweile 7000 Euro Schadenersatz geleistet, was der aus drei Frauen bestehende Rechtsmittelsenat als strafmildernd bewertete. Das Opfer leidet seit Jahren an schweren Depressionen und ist nicht mehr erwerbsfähig. Wie Clemens Krabatsch, Welser Rechtsanwalt der Frau, erklärte, wurde die Beamtin vor Kurzem pensioniert.

Die ÖVP Oberösterreich gab am Montag bekannt, dass der Verurteilte seit einigen Tagen nicht mehr Mitglied der Partei und ihrer Teilorganisationen sei.