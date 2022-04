Obersteirer nach Gasthausbesuch tot in Bachbett gefunden

Ein abgängiger Obersteirer ist Montag tot in einem Bachbett gefunden worden. Der 68-Jährige war seit Samstagabend verschwunden. Zuletzt wurde er gegen 22.00 Uhr in einem Gasthaus in Eppenstein in Weißkirchen in Steiermark gesehen. Mehr als 100 Kräfte von Alpinpolizei, Bergrettungen, Feuerwehr, Rettungshundebrigade, Polizeihunde und -hubschrauber suchten nach dem Mann zunächst vergeblich. Am späten Montagabend wurde er dann tot in einem Bach im Bereich Vordersieding entdeckt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/Archiv/GEORG Auch ein Hubschrauber war bei der Suche im Einsatz (Archivbild)