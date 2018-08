Obersteirer stürzte bei Forstarbeiten mit Traktor ab - tot

Ein 70-jähriger Obersteirer ist am Mittwoch bei einem Unfall mit seinem Traktor bei Waldarbeiten ums Leben gekommen. Er war zu weit an einen Abhang gefahren, abgestürzt und unter einen Reifen geraten. Ein Arbeitskollege rief sofort die Rettung, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, teilte die Polizei mit.

Der 70-Jährige aus Stadl an der Mur hatte gegen 11.00 Uhr im Wald bei Predlitz im Bezirk Murau Äste mit einem Schild zur Seite geschoben. Er geriet allerdings an den Abhang und stürzte rücklings etwa zehn Meter ab. Er wurde dabei vom Hinterreifen unter dem Traktor eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus.

Quelle: APA