Odessa nahm fünf Krankenwagen der Stadt Wien entgegen

Die ukrainische Stadt Odessa hat fünf Krankenwagen von der Stadt Wien erhalten. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Kipper, per Telegramm mit, wie die Nachrichtenagentur Ukrinform in der Nacht auf Freitag berichtete. "Am 23. Oktober 2023 übergab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig fünf Intensivtransportwagen für Odessa. Heute sind sie bereits in der Stadt eingetroffen", hieß es. Laut Kipper leistet Wien der Ukraine seit vielen Jahren humanitäre Hilfe.

Die Krankenwagen sollen laut Militärverwaltung "für die Bedürfnisse des regionalen Zentrums für medizinische Notfallversorgung und Katastrophenmedizin in Odessa eingesetzt werden". Kiper: "Derzeit durchlaufen die Krankenwagen das Registrierungsverfahren und werden anschließend in Dienst gestellt." Das Wiener Rathaus hatte zu Wochenbeginn angekündigt, dass der Ukraine insgesamt neun Einsatzfahrzeuge sind am Montag für die Ukraine zur Verfügung gestellt würden, darunter befanden sich auch vier Feuerwehrfahrzeuge aus Beständen der Stadt Wien. Die Fahrzeuge wurden nach Košice (Kaschau) in der Slowakei überstellt, wo sie den ukrainischen Zivilschutzbehörden zum Weitertransport in die Ukraine übergeben wurden.