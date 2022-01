ÖAMTC-Flugrettung absolvierte im Vorjahr 19.253 Einsätze

Die Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung haben 2021 österreichweit 19.253 Einsätze absolviert - so viele wie noch nie zuvor. Im Schnitt wurde damit 53-mal pro Tag eine Christophorus-Crew alarmiert. Gegenüber 2020 (17.284 Einsätze) ist das ein Plus von elf Prozent. Fast die Hälfte der Flüge erfolgte nach internistischen und neurologischen Notfällen, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung am Montag. In Österreich gibt es 17 ganzjährig betriebene Stützpunkte.

SN/APA/THEMENBILD/UNBEKANNT Im Schnitt wurde 53-mal pro Tag eine Christophorus-Crew alarmiert