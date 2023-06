ÖBB wollen Ökostromprojekte ohne Gemeinden verwirklichen

Auf 18 Hektar Agrarfläche soll im Innviertel eine Photovoltaikanlage entstehen. Die betroffene Gemeinde wurde in das Genehmigungsverfahren nicht eingebunden - und wehrt sich jetzt.

Die ÖBB planen österreichweit große Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Bahnstrom. Die für die Raumordnung zuständigen Gemeinden sind in die Projekte nicht eingebunden, weil das Eisenbahngesetz, ein Bundesgesetz, gilt. Das sorgt für Unmut. Im Bild eine ein Hektar große Auf-Dach-Anlage in Wien-Inzersdorf.

Am kommenden Montag laden die Bundesbahnen zu einem Pressetermin nach Kottingneusiedl (Bezirk Mistelbach): "Aus eigener Energie - die neue ÖBB-Energiestrategie". Bahnstrom von der Sonne lautet das Zauberwort der Zukunft. Dort, in der Gemeinde Laa an der Thaya, hat die ÖBB auf Eigengrund im Jahr 2021 auf 12.000 Quadratmetern Fläche Photovoltaikmodule zur Erzeugung von Bahnstrom aufgestellt. Gebaut wurde nach dem Eisenbahngesetz, zuständig ist der Bund, sprich das Infrastrukturministerium. Die Gemeinde wurde über die Errichtung gerade einmal informiert. Die Anlage werde von ...