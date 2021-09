Öffi-Klimaticket für ganz Österreich kommt

In Österreich dürfte am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, ein für das ganze Bundesgebiet gültiges Öffi-Klimaticket an den Start gehen. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) einigte sich offenbar mit den noch ausstehenden Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Details wird die Ressortchefin gemeinsam mit den entsprechenden Landeshauptleuten am Donnerstag bekannt geben. Regulär wird das Ticket 1.095 Euro für ein Jahr kosten, zum Start ist es ermäßigt.

Klimaticket zum Start um 15 Prozent billiger