Öffnungen in Corona-Testregion im Burgenland ohne Folgen

Die Öffnungsschritte im Burgenland, das den Ost-Lockdown am 18. April vor Wien und Niederösterreich beendet hat, sind weitgehend ohne Folgen geblieben. Die Analyse der Daten aus der Modellregion Parndorf und Neusiedl am See habe keinen signifikanten Unterschied beim Infektionsgeschehen vor und nach den Öffnungen ergeben, sagte Umweltmediziner Hans-Peter Hutter im APA-Gespräch. Es sei zu keiner Erhöhung der Infektionsraten gekommen.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Öffnung laut Umweltmediziner Hutter ohne Einfluss auf Infektionsrate