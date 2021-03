Öffnungsgespräche zwischen Vorarlberg und dem Bund schwierig

Die am Montagabend geführten Verhandlungen zwischen Vorarlberg und dem Gesundheitsministerium über die Gestaltung der Öffnungsschritte im Bundesland ab 15. März verliefen offenbar schwierig. Aus Verhandlerkreisen erfuhr die APA, dass es in der Nacht möglicherweise noch keinen Abschluss der Gespräche geben werde. Eine Deadline war nicht festgelegt, zur Not werde bis Dienstag früh durchverhandelt. Ergebnisse würden so oder so erst am Dienstagvormittag präsentiert, hieß es.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Gastro will aufsperren