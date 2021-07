ÖGK-Obmann will jedem Arzt einen Kassenvertrag anbieten

Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, will nach deutschem Vorbild jedem Arzt einen Kassenvertrag anbieten. "Jeder Arzt, der will, kriegt einen Kassenvertrag. Alle anderen sind automatisch Privatärzte", so Huss in einem Interview für das Online-Medium "medonline". "Wenn jemand kein Kassenarzt sein möchte, ist er Privatarzt mit all seinen Vor- und Nachteilen." Der ÖGK-Chef reagiert damit auf die Forderung der Ärztekammer nach mehr Kassenstellen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P ÖGK-Obmann Andreas Huss,