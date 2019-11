Österreich bei Diabetes-Toten deutlich über EU-Durchschnitt

In Österreich sterben deutlich mehr Menschen an Diabetes als im Durchschnitt der EU. Während in der Union zuletzt (2016) 22 Personen je 100.000 Einwohner der "Zuckerkrankheit" erlagen, so waren es im Österreich-Durchschnitt 39,76. Die Bundesländer Burgenland (54,01) und Niederösterreich (46,11) gehören laut den neuesten Eurostat-Daten sogar zu den negativen Spitzenreitern nach Regionen.

SN/APA (Archiv/dpa)/Matthias Hiekel Starkes Ost-West-Gefälle innerhalb Österreichs