Österreich bei Nutzung biometrischer Daten im Mittelfeld

Der Einsatz von Biometrie nimmt rasant zu - vom Passfoto beim Grenzübertritt bis zum Netbanking per Fingerabdruck. Das Tech-Portal Comparitech hat nun in 50 Ländern analysiert, welche biometrischen Daten erhoben, wofür diese verwendet und wie sie gespeichert werden. Wenig überraschend ist China jenes Land, das diese Möglichkeiten am extensivsten nutzt. Österreich rangiert im Mittelfeld.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Selten werden in Österreich biometrische Daten verwendet