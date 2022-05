Österreich bekommt Nationale Tabak- und Nikotinstrategie

Rauchen ist noch immer die am weitesten verbreitete Sucht in Österreich. Über die gesundheitlichen Folgen wurde und wird breit debattiert, weniger im Fokus war der Produktionsprozess von Tabak und seine Auswirkungen auf die Umwelt. Das soll sich nun ändern. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte am heutigen Weltnichtrauchertag an, dass es im Herbst eine Nationale Tabak- und Nikotinstrategie geben wird, die sich auch damit auseinandersetzt.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Die Strategie soll im Herbst in Kraft gesetzt werden.