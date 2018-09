Österreich EU-Spitzenreiter beim Schienenverkehr

Beim Schienenverkehr ist Österreich Spitzenreiter in der Europäischen Union. Pro Kopf würden in der Alpenrepublik 2.255 Kilometer im Jahr mit Zug, Straßen- und U-Bahn gefahren werden, der EU-Schnitt liege bei lediglich 1.090 Kilometern, informierte der Verkehrsclub Österreich am Freitag in einer Aussendung. In Europa liegen nur die Schweizer mit 2.610 Kilometern vor Österreich.

SN/APA (Pfarrhofer)/HERBERT PFARRHO In Österreich werden die meisten Bahnkilometer gefahren