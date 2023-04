Österreich gehen die Tiere aus - darum gründet Ex-ÖSV-Präsident Schröcksnadel neuen Umweltverein

Wissenschafter und Global 2000 warnen vor dem Artensterben. Ex-ÖSV-Präsident Schröcksnadel will mit einem neuen Umweltverein das Verschwinden traditioneller Fischarten verhindern.

Der Ex-Präsident des Österreichischen Skiverbandes, Peter Schröcksnadel, ist unter die Artenschützer gegangen. Mit dem neu gegründeten "River and Nature Trust" (rnt), dem er als Präsident vorsteht, versucht er dem Verschwinden traditioneller Fischarten in heimischen Flüssen Einhalt zu gebieten. Denn Schröcksnadel ist passionierter Fischer. "Fische bedeuten mein Leben, ich habe mich immer als ,Fischer, der Ski fährt' bezeichnet", bekannte der 81-Jährige am Dienstagabend bei einer Veranstaltung des rnt in Wien. Immer wieder sei er Flüsse entlangspaziert, in denen "kein einziger Fisch ...