Österreich hat bei Omikron laut Forscher große Wissenslücken

Beim Testen gehört Österreich zu den Spitzenreitern, nicht aber, was den Umgang mit Corona-Varianten und Sequenzierungen betrifft. Dies erfolgt hierzulande viel zu langsam und nur im Rückblick, sagte der Genetiker Ulrich Elling am Dienstag im "Ö1-Morgenjournal". Die vorliegenden Informationen sind "weit zu lückenhaft, um einschätzen zu können, wie hoch die Dunkelziffer in Wien ist. Für viele andere Regionen wissen wir einfach nur, dass wir nichts wissen", kritisierte er.

SN/apa Die „Mutantenjäger“ Ulrich Elling und Luisa Cochella bei ihrer Forschungsarbeit.