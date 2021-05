Österreich ist Corona-"gelb"

Österreich ist in der Coronakrise in die gelbe Phase eingetreten. Die Ampel-Kommission reihte den Gesamtstaat nämlich am Donnerstag in die Kategorie "mittleres Risiko" ein. Nur für Tirol und Vorarlberg wird noch hohes Risiko, also orange festgestellt. Eingeführt wurde eine neue Farbe, nämlich gelbgrün für geringes Risiko. In dieser Zone befindet sich derzeit nur das Burgenland. Gelb sind die übrigen Länder von Wien bis Salzburg.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Das Burgenland hat sich zum Musterland gemausert.