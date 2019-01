Österreich ist meteorologisch gespalten: Im Norden Schnee, im Süden Grün

Schneechaos, gesperrte Straßen, eingeschneite Touristen, blockierte Bahnlinien, höchste Lawinengefahr - nördlich der Alpen ist Österreich derzeit mit enormen Schneemassen konfrontiert. Der Süden hingegen hängt in puncto Neuschnee seit Wochen in der Warteschleife. Doch das muss nichts Schlechtes heißen. "Die Seen sind zum Bersten voll", sagt Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt. "Wir haben das Glück, Wintersport direkt vor der Haustür zu haben - und das auch noch gratis." Hohenwarter bezieht sich auf die vielen Seen und die damit verbundene traditionelle Begeisterung der Kärntner fürs Eislaufen. Einige Seen sind zudem recht seicht und dadurch beim Zufrieren begünstigt. Der Weißensee gehört da dazu. Dort freut man sich schon auf Abertausende Niederländer, die in einigen Tagen mit ihren Schlittschuhen über den See herfallen. "Er ist seit 26. Dezember zum Eislaufen freigegeben. Für die Oranjes ist er das, was für uns die Streif in Kitzbühel ist", weiß Hohenwarter über die Bedeutung der

80 Quadratkilometer großen und knapp 1000 Meter hoch gelegenen Natureisfläche. Schnee sei dabei eher hinderlich. "Alle wünschen sich sibirische Kälte."