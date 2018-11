Österreich ist zweigeteilt

Das Wetter teilt das Land. Während es im Süden schüttet und es Überflutungen und Felsstürze gibt, herrscht nördlich der Alpen das schönste Herbstwetter. Und wie es aussieht, wird das auch noch ein paar Tage so bleiben.

Schönstes Herbstwetter im Norden

Während im Süden Österreichs Katastrophenstimmung herrscht, genießen die Regionen nördlich des Alpenhauptkamms das Herbstwetter. Die Blätter der Bäume sind bunt gefärbt, die Temperaturen mild, es scheint die Sonne. In den kommenden Tagen werde das so bleiben, sagt ZAMG-Meteorologin Yasmin Markl. Ein Tiefdruckgebiet im westlichen Mittelmeer führt feuchte Luft zu den Alpen. Dort regnet diese ab, die trockene, warme Luft strömt Richtung Norden: Föhn. Der blaue Himmel ist eine Folge davon, die Beschwerden von wetterfühligen Menschen ebenfalls. Markl sagt, dass dieses Wetter für den November nicht ungewöhnlich sei. Der November habe wettermäßig eine große Bandbreite. Und so könnte es auch sein, dass sich die zweite Hälfte des Novembers ganz anders präsentiert: kalt und regnerisch. Wetter sei eben ein Zufallsprodukt, erklärt Markl. Gemeinsam mit dem langen, warmen Sommer sei es aber schon bemerkenswert, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels.