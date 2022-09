Österreich mit Gold und Silber bei der Rettungshunde-WM

Österreich hat bei der Rettungshunde-WM in Craiova in Rumänien am Wochenende eine Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. In der Sparte "Trümmersuche" holte sich Jörg Klapper mit dem Riesenschnauzer Cooper die Weltmeisterschaft, Andreas Hauk belegte mit Labrador Retriever Rocket Platz zwei, wie es in einer Aussendung hieß. Beide Gewinner stammen vom Österreichischen Verein der Diensthundeführer (ÖVD).

SN/APA/IRO/IRO WM in Craiova zeigte: Österreichs Rettungshunde sind Weltspitze