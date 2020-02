Österreich siegte bei Unterwassereishockey-EM im Weissensee

Das österreichische Team hat am Samstag in Kärnten die Europameisterschaft im Unterwassereishockey für sich entschieden. In Spielen gegen Deutschland und die Schweiz im Weissensee gelang es Christian Redl und seinem Kollegen Ivan Mircetic, den Gesamtsieg zu holen. Nach einem 1:1 gegen Deutschland konnten die Österreicher durch ein 2:0 über die Schweiz die Europameisterschaft gewinnen.

SN/APA (GABOR BOJA)/GABOR BOJA Ins Schwitzen kommt man beim Unterwassereishockey nicht