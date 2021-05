Österreich sperrt auf - das sind die wichtigsten Regeln zur Öffnung

Vom Wirtshaus- bis zum Theaterbesuch. Für Geimpfte, Getestete und Genesene öffnen sich ab Mittwoch wieder viele Türen. Doch es gibt strenge Sicherheitsmaßnahmen. Ein Überblick über die wichtigsten Regeln.

Die Zahl der Coronainfizierten sinkt, Österreich macht einen Schritt Richtung Normalität. Am Mittwoch, 19. Mai, werden zahlreiche Coronabeschränkungen zurückgenommen, außerdem dürfen etwa Kultur- und Gastronomiebetriebe wieder öffnen, wenn auch unter strengen Sicherheitsauflagen. Ein Überblick über die Regeln, die in den kommenden Wochen in Österreich gelten, damit der Schritt zurück in die Normalität nicht von einem Anstieg der Coronainfektionen begleitet wird.

Geimpft

Wer am 22. Tag nach dem ersten Stich ins Wirtshaus, zum Friseur oder zum Masseur ...