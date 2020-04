Millionen Masken werden nun pro Tag benötigt, damit die Bürger einkaufen dürfen. Firmen warten noch auf Lieferungen.

Die Kassierin im Supermarkt um die Ecke ist für ihren Schmäh bekannt. Anfang 50, rötliche Haare, hat sie an ihrer Stammkassa für jeden ein launiges Wort parat. Als am Mittwoch ein Kunde beim Zahlen sagt: "Das mit den Masken is' ...